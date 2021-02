Berlin

Hertha-Trainer: Warum keine Überraschung gegen RB Leipzig

16.02.2021, 17:43 Uhr | dpa

Die Verletztensorgen bei Hertha BSC werden etwas kleiner. Offensivspieler Javairô Dilrosun stehe kurz davor, "dass er irgendwie irgendwann zum Mannschaftstraining kommt", sagte Trainer Pal Dardai am Dienstag bei einer digitalen Medienrunde. "Jhon Cordoba geht auch bald raus auf den grünen Rasen, das ist auch erstmal schön, dann können wir ein bisschen optimistischer sein", sagte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten. Wann beide wieder einsatzbereit sein können, ist aber noch offen.

Winter-Leihabe Nemanja Radonjic konnte nach Leistenproblemen am Dienstag beim ersten Training in der neuen Woche gar nicht trainieren. Dardai ging davon aus, dass er auch am Mittwoch in der Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig fehlen wird. Zudem muss der 44 Jahre alte Ungar auch noch auf Kapitän Dedryck Boyata und die beiden weiteren Abwehrspieler Jordan Torunarigha und Marvin Plattenhardt verletzungsbedingt verzichten.

Dardai wartet nach seiner Rückkehr auf den Trainerposten bei den abstiegsbedrohten Berlinern noch immer auf den ersten Sieg, er kassierte stattdessen zunächst zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein Remis beim VfB Stuttgart. Das letzte Mal drei Punkte holten die Herthaner am 2. Januar beim 3:0 gegen den FC Schalke 04. "Es ist nur ein Punkt bis jetzt. Irgendwann müssen wir auch mal eine Überraschung schaffen", sagte Dardai: "Warum nicht am Wochenende?" Wenn das nicht gelingen würde, breche er aber auch nicht in Panik aus, betonte Dardai.