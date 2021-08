Gewaltsame Proteste in Berlin

Querdenker "überrennen" Polizeiketten – Hubschrauber im Einsatz

01.08.2021, 14:05 Uhr | t-online

In Berlin kommt es zu Attacken von Demonstrierenden auf die Polizei. Trotz eines Verbots haben sich Protestler versammelt – es kommt zu gewaltsamen Angriffen.

Trotz des Verbotes einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen haben sich Hunderte Menschen in Berlin versammelt. Die Polizei berichtet, dass Absperrungen und Polizeiketten überrannt wurden. "Hierbei musste körperliche Gewalt angewendet werden", sagte die Polizeisprecherin am Sonntagvormittag. "In der CityWest versuchen noch immer größere Personengruppen an mehreren Orten, sich zu versammeln und auch in Bewegung zu setzen", heißt es.

Bei Rangeleien zwischen Demonstrierenden und der Polizei kommt es sogar zum Einsatz von Pfefferspray, wie auf verschiedenen Videos zu erkennen ist. Bei Facebook hatten Gegner der Corona-Maßnahmen dazu aufgerufen, trotz des Verbotes auf die Straße zu gehen. Teilnehmende sollten dabei möglichst mobil bleiben, hieß es.

Um die unübersichtliche Lage in den Griff zu bekommen, kreist ein Hubschrauber über den Einsatzraum Großer Stern, Masurenallee, Kaiserdamm und Ernst-Reuter-Platz, so die Polizei via Twitter. So soll die Einsatzleitung ein besseres Bild bekommen.

Schon am Morgen mussten Beamte einen Autokorso auflösen. Auch dort seien Platzverweise ausgesprochen worden, wie die Polizei mitteilte. Im gesamten Stadtbereich seien Beamte bereit, um Demonstrationen zu verhindern.

Mehr als 20.000 Teilnehmende angekündigt

Die Berliner Polizei hatte für dieses Wochenende mehrere Demonstrationen verboten, weil sie Verstöße gegen die Hygieneauflagen befürchtete. Darunter ist auch eine Kundgebung der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart, die für den Nachmittag ursprünglich 22.500 Teilnehmer angemeldet hatte. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte das Verbot am späten Samstagabend.

Eine Reihe anderer Veranstaltungen, die sich ihrem Titel zufolge teils ebenfalls gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, können dagegen stattfinden. So war am Olympischen Platz ein Autokorso geplant. Autokorsos hätten ein anderes Hygienekonzept, sagte die Polizeisprecherin. Zusätzlich seien Menschen zu Fuß dorthin geströmt, was als nicht zulässige Ersatzveranstaltung gewertet werde. Die Personen würden deshalb angehalten und etwa Personalien aufgenommen.