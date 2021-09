Olympiastar und Ex-Ministerin

Das sind die prominentesten Bundestagskandidaten Berlins

Wahlplakate zur Bundestagswahl stehen in Berlin (Symbolbild): Am 26. September wird gewählt. (Quelle: IPON/imago images)

Am 26. September wählt Deutschland den Bundestag. In zwölf Berliner Wahlkreisen kämpfen zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten um die Stimmen. t-online zeigt die bekanntesten Gesichter.

Wenn in wenigen Tagen die Berlinerinnen und Berliner an die Wahlurnen gebeten werden, wird es für die vielen Bundestagskandidaten der Hauptstadt ernst: Sie hoffen, in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen zu ergattern und ein Direktmandat für den Bundestag zu bekommen. Unter ihnen finden sich auch viele prominente Gesichter, wie t-online zeigt.

Claudia Pechstein, CDU

Ein CDU-Wahlplakat von Claudia Pechstein: Sie tritt im Wahlkreis 84 an. (Quelle: Matthias Koch/imago images)



In Treptow-Köpenick schickt die CDU die 49-jährige Claudia Pechstein ins Rennen. Sie ist vielen Menschen bislang wohl weniger aus der Politik, sondern vielmehr aus diversen Sportsendungen bekannt. Fünfmal holte die gebürtige Ost-Berlinerin bei Olympia Gold im Eisschnelllauf. Nun will sie bei der Bundestagswahl auch in ihrem Heimatbezirk an der Spitze stehen und mit einem Direktmandat in den Bundestag einziehen.

Gregor Gysi, Linke

Gregor Gysi bei einer Wahlkampfveranstaltung (Archivbild): Er will sich erneut ein Direktmandat in Treptow-Köpenick sichern. (Quelle: Rainer Unkel/imago images)



Ebenfalls in Treptow-Köpenick kämpft auch ein Urgestein der Linken um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler: Gregor Gysi. Der 73-Jährige gehört zu den prominentesten Gesichtern seiner Partei und ist unter anderem aus diversen Talkshows bekannt. Ihm war es schon in den Jahren 2005 und 2009 sowie bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017 gelungen, das Direktmandat in seinem Wahlkreis zu holen.

Michael Müller, SPD

Michael Müller bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD (Archivbild): Sein Amt als Regierender Bürgermeister von Berlin würde er wohl am liebsten an Parteikollegin und SPD-Spitzenkandidatin zur Abgeordnetenhauswahl, Franziska Giffey, abgeben. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)



Vom Roten Rathaus in den Bundestag: Das ist die Devise von Michael Müller. Noch ist der SPD-Politiker der Regierende Bürgermeister von Berlin. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus, die ebenfalls am 26. September stattfindet, tritt er jedoch nicht erneut an. Stattdessen will der 56-Jährige im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf den Sprung in den Bundestag schaffen.

Renate Künast, Grüne

Renate Künast lächelt in die Kamera (Archivbild): Sie ist schon seit fast 20 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. (Quelle: Future Image/imago images)



Im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg hofft Grünen-Politikerin Renate Künast auf die Gunst der Wählerinnen und Wähler und ein Direktmandat für den Bundestag. Die 65-Jährige sitzt bereits seit 2002 im Parlament der Bundesrepublik und ist vielen Bürgerinnen und Bürgern aus diversen TV- und Video-Formaten bekannt.

Joe Chialo, CDU

Joe Chialo bei der Vorstellung des CDU-Zukunftsteams im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin (Archivbild): Er war vor seiner Zeit bei der CDU Mitglied bei den Grünen. (Quelle: Emmanuele Contini/imago images)



Mit Joe Chialo bewirbt sich im Wahlkreis Charlottenburg-Nord ein echter Showmaster um das Direktmandat für den Bundestag. Der CDU-Politiker ist Geschäftsführer einer Plattenfirma, die unter anderem die Kelly Family oder Santiano unter Vertrag hat und stand auch selbst eine Zeit lang auf der Bühne. Als Sänger der Band Blue Manner Haze trat der 51-Jährige unter anderem auf Festivals wie dem Bizarre oder Rock am Ring auf. Heute kämpft das ehemalige Grünen-Mitglied um die Erststimme der Wählerinnen und Wähler in seinem Wahlkreis und ist Teil von Kanzlerkandidat Armin Laschets (CDU) Zukunftsteam. Mit t-online hat er darüber gesprochen, wie es dazu kam.

Kevin Kühnert, SPD

Kevin Kühnert bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD (Archivbild): Der 32-Jährige kämpft in Tempelhof-Schöneberg um ein Direktmandat für den Bundestag. (Quelle: photothek/imago images)



Kevin Kühnert ist mit seinen 32 Jahren ein vergleichsweise junger Bundestagskandidat. Dennoch ist der SPD-Politiker schon jetzt bundesweit bekannt. Unter anderem in seiner Zeit als Bundesvorsitzender der Jusos (November 2017 bis Januar 2021) sorgte er in Talkshows und politischen Debatten immer wieder für Aufsehen. Heute ist er stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und will im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg das Direktmandat für den Bundestag holen.