Berlin

CDU-Fraktion wählt Parteichef Kai Wegner an die Spitze

30.09.2021, 16:33 Uhr | dpa

Die neue CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wird von Parteichef und Spitzenkandidat Kai Wegner geführt. Für den 49-Jährige votierten am Donnerstag 24 von 29 anwesenden Abgeordneten bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen, wie ein Sprecher mitteilte. Das entspricht einer Zustimmung von 82,8 Prozent. Die CDU, die Enthaltungen nicht mitzählt, sprach von rund 96 Prozent Zustimmung.

Die CDU ging aus der Wahl am Sonntag als drittstärkste Kraft im Abgeordnetenhaus hinter SPD und Grünen hervor. Die Fraktion umfasst 30 Abgeordnete. Bitter: Der bisherige CDU-Fraktionschef Burkard Dregger schaffte den Wiedereinzug in das Abgeordnetenhaus nicht.

Wegner gilt als erfahrener Politiker und war seit 2005 Bundestagsabgeordneter. Seit Mai 2019 ist er CDU-Landesvorsitzender, nach dem er Kulturstaatsministerin Monika Grütters aus diesem Parteiamt gedrängt hatte.

Im Falle einer Regierungsbeteiligung der CDU würde Wegner womöglich in den Senat wechseln. Noch ist allerdings unklar, mit wem die SPD über eine Koalition verhandeln will. Möglich sind verschiedene Dreierbündnisse. So könnte die SPD wie bisher mit Grünen und Linken koalieren, aber auch mit CDU und FDP oder Grünen und FDP. Am Freitag beginnen die Sondierungsgespräche.