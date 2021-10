Einsatz in Mitte

Feuerwehr rettet Obdachlosen aus U-Bahn-Gleisbett

27.10.2021, 10:43 Uhr | dpa

Wollte er im Gleisbett schlafen? In Berlin hat die Feuerwehr einen wohnungslosen Mann aus dem Gleisbett einer U-Bahn gerettet. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

In der Nacht hat die Feuerwehr in Berlin-Mitte einen Mann aus dem Gleisbett der U-Bahn geholt. Obwohl er offensichtlich unverletzt geblieben war, wurde er dennoch zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Die Führerin eines Triebwagens hatte demnach den wohnungslosen Mann gesehen und die Rettungskräfte alarmiert. Er hatte sich möglicherweise zum Schlafen in die Fluchtmulde unterhalb des Bahnsteiges gelegt hatte. Solche Ausbuchtungen gibt es laut Bahn an manchen Bahnhöfen. Dort können sich Menschen, die sich im Gleisbereich aufhalten und von der Bahn überrascht werden, in Sicherheit bringen.

Zur Identität des Mannes konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.