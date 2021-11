Charité, Merkel, Brandenburger Tor

Dänen-Royals inspizieren Berlin

10.11.2021, 17:46 Uhr | t-online, AFP, dpa

Gute Laune in Berlin: Die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßt Königin Margrethe II. und Kronprinz Frederik. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa)

Staatsbesuch in Berlin: Dänemarks Königin Margrethe und ihr Sohn Kronprinz Frederik schauen sich bis Freitag die deutsche Hauptstadt an.

Eskortiert von Eurofightern ist Königin Margrethe II. am Mittwochmorgen in Berlin gelandet. Die 81-Jährige ist seit 1972 regierende Königin und damit Staatsoberhaupt Dänemarks. Ihr erstgeborener Sohn, Kronprinz Frederik, begleitet sie beim Staatsbesuch.

Erste Station: Schloss Bellevue. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender empfingen die beiden mit militärischen Ehren. Königin und Kronprinz trugen sich ins Gästebuch ein.



Berlin-Visite: Wirtschaftsdelegation reist mit

Dann trennten sich die Wege. Margrethe besuchte zusammen mit dem dänischen Gesundheitsminister Magnus Heunicke die Charité, informierte sich unter anderem über die Behandlung von chronischen Krankheiten. Kronprinz Frederik guckte sich ein Vattenfall-Kraftwerk an.

Im Bundeskanzleramt trafen sich Mutter und 53-jähriger Sohn wieder. Gemeinsam kamen sie zum Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Nach einer Kranzniederlegung in der Neuen Wache, der zentralen Gedenkstätte für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, ging es weiter zum Humboldt-Forum.

Frederik und Mama Margrethe am Brandenburger Tor: Bis Freitag bleiben die beiden in Berlin, dann reisen sie nach München weiter.

Dort begrüßte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Royals. Sie besichtigten die Ausstellung "Berlin Global". Anschließend geleitete Müller den königlichen Besuch durchs Brandenburger Tor.



Zum Tagesabschluss stand am Abend noch ein Staatsbankett in Bellevue auf dem Programm. Donnerstag sind weitere Wirtschafts- und Kulturtermine geplant. Am Freitag reist Margrethe dann weiter nach München. Neben ihrem Sohn hat sie noch vier Ministerinnen und Ministern sowie eine große Wirtschaftsdelegation im Schlepptau.