Viele Verdächtige aus Berlin

BKA zerschlägt internationale Bande von Kokainschmugglern

30.11.2021, 15:02 Uhr | AFP

Dem Bundeskriminalamt ist es offenbar gelungen, eine internationale Bande von Drogenschmugglern zu stoppen. Es wurden Haftbefehle gegen mehrere Tatverdächtige vollstreckt. Die meisten Verdächtigen stammen aus Berlin.

Bei einem Schlag gegen eine für Kokainhandel im großen Stil verantwortliche internationale Bande haben Beamte der Staatsanwaltschaft Berlin und des Bundeskriminalamts (BKA) am Dienstag 14 Menschen festgenommen. Insgesamt gebe es in dem Tatkomplex 28 Verdächtige, teilten die Ermittler mit. Die Tatverdächtigen stammen demnach zum großen Teil aus dem Raum Berlin. Sie sollen über die Jahre mindestens fünf Tonnen Kokain nach Deutschland geschmuggelt haben.

"Hochprofessionell agierende und weitverzweigte Täterstruktur"

Die Razzia richtete sich vor allem gegen mehrere "Logistiker" des Kokainverkehrs zwischen Lateinamerika und Europa sowie gegen zwei mutmaßliche kolumbianische Lieferanten. Die Tatverdächtigen sind den Angaben zufolge im Alter von 22 bis 62 Jahren. Neben den überwiegend deutschen Tatverdächtigen sollen türkische, griechische, irakische, georgische, ukrainische, lettische und kolumbianische Staatsangehörige beteiligt gewesen sein, wie die Ermittler erklärten. Diese beschlagnahmten gut 14 Millionen Euro.

Bei der Razzia mit mehr als 220 Polizeibeamten am Dienstag seien mehr als 40 Objekte im In- und Ausland durchsucht worden. In die Ermittlungen eingeflossen seien unter anderem Erkenntnisse von Ermittlern in Frankreich, den Niederlanden, Lettland und Spanien sowie mehr als 120 gerichtlich angeordnete verdeckte Ermittlungsmaßnahmen.

Günter Sohnrey, Oberstaatsanwalt, gibt im Kriminalgericht Moabit ein Pressestatement zu einem Schlag gegen den internationalen Rauschgifthandel. Es hat 14 Verhaftungen gegeben. (Quelle: Christoph Soeder/dpa)

Die Bande bekam Corona-Subventionen

Auslöser der Ermittlungen war die Sicherstellung von 690 Kilogramm Kokain im Jahr 2018 in einem Container im Hafen von Santos in Brasilien, der für eine Firma in Berlin bestimmt war. Die anschließenden Ermittlungen hätten eine hochprofessionell agierende und weitverzweigte Täterstruktur aufgedeckt, die sich mindestens seit dem Jahr 2011 zusammengeschlossen habe, um über in Deutschland installierte Scheinfirmen Kokain nach Deutschland zu schmuggeln. Dabei sollen die Beschuldigten die komplette für den Rauschgifttransport benötigte Logistik bereitgestellt haben.

Mithilfe von falschen Personalien sollen die Tatverdächtigen die Entdeckung ihrer wahren Identitäten nahezu unmöglich gemacht haben. Nach der Beschlagnahme des Drogenfunds in Brasilien sei die Gruppe zunächst abgetaucht. Weitere Ermittlungen hätten dann den Verdacht ergeben, dass sie neue Transportwege über Kolumbien, Panama und Mexiko aufbaute, um neue Routen für illegale Kokaintransporte zu etablieren.

Die Verdächtigen sollen ein Geflecht von Scheinfirmen betrieben haben. Die Scheinfirmen sollen sie auch genutzt haben, um betrügerisch an Corona-Subventionen zu kommen. Mit Hilfe eines ehemaligen Stasi-Offiziers und der Berliner Niederlassung eines Versicherungskonzerns sollen über Jahre die illegal erlangten Gelder gewaschen worden sein.

Den Beschuldigten wird unter anderem vorgeworfen, an insgesamt neun Kokainlieferungen mit einem Umfang von knapp fünf Tonnen Kokain beteiligt gewesen zu sein. Außerdem seien die Kokainabnehmer in Berlin identifiziert worden.