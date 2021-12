Berlin

Schwesig nennt Scholz-Wahl "wunderbaren Moment"

08.12.2021, 13:35 Uhr | dpa

Die Wahl des SPD-Politikers Olaf Scholz zum Bundeskanzler hat bei den Parteispitzen in Mecklenburg-Vorpommern gegensätzliche Reaktionen ausgelöst. SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beglückwünschte ihren Parteikollegen zur Wahl und schrieb bei Twitter: "Was für ein wunderbarer Moment".

Schwesig war, wie andere Länderchefs auch, bei der Wahl von Scholz im Bundestag dabei und hatte ihm auch persönlich gratuliert. Ein Foto zeigt beide in herzlicher Umarmung. "Viel Erfolg und eine glückliche Hand für unser Land. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit zum Wohle unserer Bürger*innen", schrieb sie bei Twitter. In einem Twitter-Beitrag der Landespartei heißt es: "Auf weiterhin gute Zusammenarbeit zum Wohle aller Menschen in Deutschland und MV."

Kritik kam von der AfD. "Mit der Wahl der Scholz-Regierung ist die weitere Talfahrt Deutschlands vorprogrammiert. Es wird nichts besser als bei Merkel, aber vieles noch schlimmer", prognostizierte der AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Leif-Erik Holm in einer Mitteilung. Dabei nannte er die Pläne zur Einführung einer Impfpflicht, die Migrationspolitik und den angekündigten Ausbau der Windkraft-Nutzung. Holm plädierte dafür, Kernkraftwerke weiter laufen zu lassen.