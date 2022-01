Berlin

Kontrolle über Auto verloren: Vier Schwerletzte in Wedding

01.01.2022, 17:58 Uhr | dpa

Bei einem Autounfall sind in der Silvesternacht vier junge Männer in Berlin-Wedding schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der 20 Jahre alte Fahrer gegen 22.30 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen. Infolge dessen stieß sein Auto auf der Seestraße gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lastwagen. Der Fahrer und seine drei 16 bis 20 Jahre alten Beifahrer kamen mit schweren inneren Verletzungen ins Krankenhaus, wie es hieß. Eines der Opfer sei lebensgefährlich verletzt worden, hieß es. Das Unfallauto des jungen Mannes wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt.