Berlin

Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt weiter an

07.02.2022, 07:49 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt steigt weiter deutlich an. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Montag mit 1202,0 an - nach 1151,6 am Sonntag und 1104,4 am Samstag. Bundesweit wurde mit 1426,0 ein neuer Höchstwert erreicht.

Die höchsten Inzidenzen unter den Regionen in Sachsen-Anhalt meldeten am Montag die Landkreise Börde (1538,4) und Jerichower Land (1515,6). Einen Wert unter 1000 wies nur noch der Landkreis Stendal mit 820,9 aus.

Die Gesundheitsämter in Sachsen-Anhalt meldeten dem RKI innerhalb eines Tages 2128 Corona-Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Seit Beginn der Pandemie sind somit 4630 Menschen mit oder an Corona verstorben.