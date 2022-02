Berlin

MLS-Top-Profi Mukhtar: Hertha ist eine Herzensangelegenheit

23.02.2022, 06:31 Uhr | dpa

Der deutsche MLS-Profi Hany Mukhtar kann sich eine Rückkehr zu seinem Jugendclub Hertha BSC gut vorstellen. "Hertha ist mein Heimatverein. Wenn die anrufen, das ist eine Herzensangelegenheit. Aber bisher haben sie noch nicht angerufen", sagte der 26 Jahre alte Fußballer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Saisonstart in der Major League Soccer am Wochenende.

Mukhtar wurde in der Hertha-Jugend ausgebildet, mit dem Club Zweitliga-Meister und ging Anfang 2015 zu Benfica Lissabon. Seither holte er Titel in Portugal, Österreich und Dänemark und ist seit zwei Jahren der zentrale Profi bei Nashville SC in der MLS. Vergangene Saison kam er in 33 Spielen auf 19 Tore und zehn Vorlagen und wurde bei der Wahl zum wertvollsten Spieler der Liga Zweiter.

Der Offensiv-Spieler sieht bei sich selbst das Potenzial für die großen europäischen Ligen, empfindet aber keinen Druck. "Muss es unbedingt sein? Nein, ich fühle mich hier wohl. Ich kann auch hier meine Karriere weiter spielen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber ich bin davon überzeugt, dass ich definitiv in den großen Ligen spielen kann", sagte er. "Viele sagen, es ist eine langweilige Liga und eine Liga für ältere Leute. Ich sehe das nicht so, ich kann mich auch hier weiterentwickeln", sagte Mukhtar über die MLS. "Ich nehme das ernst hier, ich will besser werden, ich will auch was erreichen mit dem Team."