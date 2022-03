Saarbrücken

Klaas Heufer-Umlauf kann keine Kröten retten

01.03.2022, 19:59 Uhr | dpa

Fernsehmoderator Klaas Heufer-Umlauf (38) hat bei seinem Einsatz als Amphibienhelfer in Saarbrücken keine Kröten retten können. Bei der Aktion von Naturschützern am Dienstag bei Saarbrücken stellte sich heraus, dass keine Kröten, die Hilfe beim Überqueren einer Straße benötigt hätten, an einem Zaun in Eimern lagen. "Es war wohl zu kalt. Die bewegen sich erst ab einer gewissen Temperatur", sagte der Sprecher der Stadt Saarbrücken. Es sei aber trotzdem "eine gelungene Aktion für den Naturschutz" gewesen.

Bei der Aktion am Morgen war auch die Saarbrücker Bürgermeisterin Barbara Meyer-Gluche (Grüne) dabei, die Heufer-Umlauf und die beiden "Baywatch Berlin"-Kollegen Jakob Lundt und Thomas Schmitt an die Saar eingeladen hatte. Sie hatte versprochen, dass sie für jede Kröte, die Heufer-Umlauf über die Straße trage, einen Euro an den Naturschutz spenden werde, für jeden Molch sogar zwei Euro.

Meyer-Gluche werde nun auch ohne wandernde Kröten 500 Euro privat an den Naturschutzbund im Saarland spenden, sagte der Stadtsprecher. Heufer-Umlauf war von der Bürgermeisterin eingeladen worden, nachdem er in seinem Podcast über die Suche nach Amphibienhelfern in Saarbrücken gewitzelt hatte.