Korkut an Hertha-Team: "Will zur Hölle noch mal gewinnen"

08.03.2022, 13:45 Uhr | dpa

Hertha-Cheftrainer Tayfun Korkut hat im Mannschaftstraining der Berliner mit deutlichen Worten versucht, seine vom Abstieg bedrohte Mannschaft aufzurütteln. "Scheiß auf mich, ich möchte, dass ihr gewinnt", sagte der 47-Jährige am Dienstag auf dem Trainingsplatz, wie in einem Video des RBB zu sehen war. "Das ist eure Zukunft, das ist nicht meine Zukunft."

Die Mannschaft und der Trainer stehen nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga unter Druck. "Ich will am Wochenende zur Hölle noch mal gewinnen", sagte der Türke auf Englisch mit Blick auf das Auswärtsspiel der Hertha bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Korkut missfiel offenbar die Einstellung seiner Mannschaft in Spiel und Training. "Ich trainiere hier keine Jugendmannschaft", sagte er und fragte seine Spieler: "Glaubt ihr, so kommen wir da raus?"

Der Hauptstadtclub steht auf dem Relegationsrang - nur noch einen Punkt vor Tabellenplatz 17. Am vergangenen Samstag kassierten die Berliner im heimischen Olympiastadion eine 1:4-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt.