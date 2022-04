Seit Ostermontag verschwunden

Ukrainische Flüchtlings-Mutter in Berlin vermisst

25.04.2022, 10:54 Uhr | t-online, mtt

Sie wollte nur einen Kaffee in Berlin trinken, verabschiedete sich von ihren Kindern und fuhr los: Mittlerweile wird Alina Asieieva seit einer Woche vermisst. Niemand weiß, wo sie sich aufhalten könnte.

Die beiden Söhne von Alina Asieieva haben ihre Mutter das letzte Mal am Ostermontag gesehen. Die 37-Jährige fuhr mit dem Rad zur S-Bahn in Petershagen/Eggersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland. Am Alexanderplatz in Berlin wollte sie einen Kaffee trinken und einmal etwas abschalten.

Seitdem ist die Frau verschollen, die mit ihren Kindern und ihrer Mutter aus der von Russland angegriffenen Ukraine floh und vor einem Monat in Brandenburg bei einer Familie unterkam. Ihr Rad steht Medienberichten zufolge noch angeschlossen am Bahnhof Petershagen. Ob Alina Asieieva je in Berlin ankam, ist ungewiss.

Mutter auf Weg nach Berlin verschwunden: "Große Sorgen"

Die Polizei bestätigte t-online, dass die Frau immer noch vermisst wird. Diesen Montag wird ihr Sohn Vlad 14 Jahre alt, wie die "Bild" berichtete. Freunden und Bekannten sei der Fall ein Rätsel. "Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund für ihr Verschwinden", zitierte die "B.Z." einen Freund. "Ich mache mir große Sorgen."

Auch Rückfragen bei der Familie in Charkiw im Osten der Ukraine hätten bisher keinen Anhaltspunkt auf einen möglichen Aufenthaltsort der Mutter ergeben. Asieieva sei weder mit der Situation überfordert gewesen noch selbstmordgefährdet, hieß es. Sie habe sich immer um ihre Söhne gekümmert.

Hinweise zu dem Vermisstenfall nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Alina Asieieva soll zuletzt einen grauen Pulli, Jeans, schwarze Turnschuhen und eine dunkle Sonnenbrille getragen haben.