Würdigung des Wandels: "Zukunftszentrum" im Osten

Die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbr├╝chen will die Bundesregierung mit einem neuen Forschungs- und Begegnungszentrum w├╝rdigen. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch Eckpunkte f├╝r das schon 2020 angek├╝ndigte "Zukunftszentrum Deutsche Einheit und Europ├Ąische Transformation" beschlie├čen.