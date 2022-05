Magath entscheidet nach der Saison über seine Zukunft

Hertha-Trainer Felix Magath will nach der Saison ├╝ber seine weitere Zukunft im Profifu├čball entscheiden. "Ich habe den Job ├╝bernommen in dem Bewusstsein, dass Ende dieser Saison auch Ende ist. Mir hat das so viel Spa├č gemacht, dass ich erstmal in Ruhe das Ganze nach der Saison sacken lassen will und mich dann irgendwann entscheiden will, was ich denn weitermachen will", sagte Magath dem TV-Sender Sky am Rande des Spiels gegen den FSV Mainz 05 am Samstag.