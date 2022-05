In Berlin r├╝stet sich die Polizei f├╝r russische Gedenkveranstaltungen zum Ende des zweiten Weltkriegs mit einem Gro├čaufgebot. Auch 150 Putin-Unterst├╝tzer wollen an den Demonstrationen teilnehmen.

Auch am heutigen Montag begleitet die Berliner Polizei mit einem Gro├čaufgebot mehrere Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 77 Jahren. Am 9. Mai feiert Russland traditionell den sowjetischen Sieg ├╝ber Nazi-Deutschland.