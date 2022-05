Umfrage: Antijüdische Vorurteile verbreitet

Bei antij├╝dischen Einstellungen von Muslimen gebe es einen Zusammenhang mit der H├Ąufigkeit des Moscheebesuchs, sagte der Berliner AJC-Direktor Remko Leemhuis. Das sei nicht ├╝berraschend, da Hunderte Moscheen von Organisationen gesteuert w├╝rden, die staatlichen Stellen in der T├╝rkei oder des Iran nahest├╝nden. Der Antisemitismusbeauftragte Klein sagte: "Diese Einflussnahme von au├čen muss verringert werden." Das gehe am besten, indem man eine "typisch deutsche Form des Islam" entwickle. N├Âtig sei der gesamte "Instrumentenkasten", darunter auch die Beobachtung von Gemeinden durch den Verfassungsschutz.

Ber├╝cksichtigt man bei der Frage nach g├Ąngigen Vorurteilen die Sympathie f├╝r Parteien, so kommen AfD-Anh├Ąnger auf ├╝berdurchschnittliche Werte. So sagten 48 Prozent der Unterst├╝tzer der Rechtspartei, Juden nutzten ihren Opferstatus aus; 39 Prozent sagten, Juden h├Ątten zu viel Macht in der Wirtschaft; 22 Prozent bejahten die Behauptung, Juden seien f├╝r viele Wirtschaftskrisen verantwortlich. W├Ąhrend insgesamt 48 Prozent der Befragten das Gedenken an den Holocaust als "unbedingt notwendig" erachteten, waren es unter AfD-Anh├Ąngern nur halb so viele.