Özdemir: Putin setzt Hunger als Waffe ein, Blockade brechen

Bundeslandwirtschaftsminister Cem ├ľzdemir (Gr├╝ne) hat Russland vorgeworfen, Hunger gezielt als Waffe einzusetzen, indem der Export von Weizen aus der Ukraine mit Hafen-Blockaden verhindert werde. Dies gelte innerhalb der Ukraine, aber auch global, sagte ├ľzdemir am Freitag dem "Deutschlandfunk" vor der Konferenz der G7-Agrarminister in Stuttgart. Die Art der Kriegsf├╝hrung von Putin sei "besonders perfide", weil die Ukraine so wichtig sei: Allein die H├Ąlfte des Weizens f├╝r das World Food Programme komme aus dem Land. Die Verknappung und die Erh├Âhung der Preise seien eine bewusste Kriegsstrategie.