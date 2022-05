Millionenschwerer Immobilienbetrug in Berlin ÔÇô und das Opfer ist wohl Russland. Laut einem Bericht hat ein Zahnarzt die russische Botschaft in der Hauptstadt um vier Grundst├╝cke erleichtert, nun flog der Schwindel auf.

In Berlin ist Russland laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" von Freitag offenbar um mehrere Immobilien im Millionenwert betrogen worden. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin, die am Samstag auf Anfrage von t-online nicht zu erreichen war, gegen einen 69-j├Ąhrigen Zahnarzt. Die Ermittler werfen dem Mann vor, sich als Beauftragter der Pr├Ąsidialverwaltung des Kreml ausgegeben zu haben.

In dieser Rolle habe er versucht, mehrere millionenschwere Liegenschaften des russischen Staates in Berlin zu verkaufen. Hilfe soll der Arzt dabei von einer 57-j├Ąhrigen Vertrauten aus der Ukraine bekommen haben, die ihm die falschen Kreml-Vollmachten beschafft haben soll. Gegen die Frau werde laut dem Bericht nun wegen des Verdachts auf gemeinschaftlich begangenen Betrug und Urkundenf├Ąlschung ermittelt.

Immobilienbetrug in Berlin: Grundst├╝ck in Karlshorst f├╝r 13 Millionen Euro verkauft

Auch das fr├╝here sowjetische Generalkonsulat im Stadtteil Dahlem, ein Seegrundst├╝ck an der Brandenburger Grenze sowie ein fr├╝heres B├╝rogeb├Ąude der russischen Airline Aeroflot am Brandenburger Tor wollte der Mann an den Meistbietenden verkaufen. Die fraglichen Grundst├╝cke wurden laut "Spiegel" von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt ÔÇô bis sie wieder an Russland ├╝bergeben werden k├Ânnen.