Inzidenz in Niedersachsen abgeschwächt: Aber hohes Niveau

Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich weiter leicht abgeschw√§cht - im bundesweiten Vergleich bleibt das Niveau aber hoch. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mitteilte, ging die Sieben-Tage-Inzidenz etwas zur√ľck auf 653,3 - so viele Neuinfektionen wurden in den vergangenen sieben Tagen unter 100.000 Einwohnern gez√§hlt. Am Freitag lag der Wert noch bei 663,7, am Samstag vergangener Woche betrug die Inzidenz 764,8. Dennoch z√§hlt Niedersachsen weiterhin zu den Bundesl√§ndern mit den h√∂chsten Inzidenzen, nur in Schleswig-Holstein war diese am Samstag h√∂her.