Ex-Herthaner van Burik nach Spiel: "Habe mich erschrocken"

Ex-Hertha-Profi Dick van Burik hat die Leistung der Berliner beim Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV scharf kritisiert. "Das war schlimm, ich habe mich im Stadion erschrocken und bin immer noch geschockt. Bei Hertha hat mir die Energie gefehlt. Und auch der Plan hat mir gefehlt", sagte der 48-Jährige der "Bild"-Zeitung am Freitag. "Ich weiß absolut nicht, wie diese Hertha diese Geschichte noch biegen will", fuhr er fort. "Hertha wurde im Mittelfeld einfach überlaufen, hat keine Zweikämpfe gewonnen. Hertha hatte keine Griffigkeit, keine Schnelligkeit, keine Aggression. So kann man nicht gewinnen. Nichts. Der ganze Auftritt war nichts", sagte er.

Der Hauptstadtclub hatte die Partie im heimischen Olympiastadion am Donnerstag mit 0:1 verloren. Im Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) in Hamburg haben die Berliner nun noch eine letzte Chance auf den Verbleib in der Bundesliga. "Der HSV war auch nicht besonders gut, aber die hatten wenigstens ein bis zwei Spieler, die individuell etwas probiert haben. Bei Hertha habe ich keinen einzigen Profi gesehen, der mal etwas probiert und somit Überzahl kreiert hätte", sagte der ehemalige Verteidiger, der zwischen 1997 und 2007 für die Hertha auflief und mit dem Club die Champions League erreichte.