Bobic: Neuer Trainer bald gefunden

Fredi Bobic will nach dem Klassenerhalt von Hertha BSC möglichst schnell einen neuen Trainer als Nachfolger von Felix Magath vorstellen. "Ich bin sehr, sehr weit mit den GesprĂ€chen. Es wird sicher so sein, dass wir in den nĂ€chsten Tagen einen neuen Trainer prĂ€sentieren können", sagte der GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Berliner Fußball-Bundesligisten am Dienstag. Am Vorabend hatte Magath nach dem 2:0-Sieg in der Relegation beim Hamburger SV verkĂŒndet, dass er sein Kurzzeit-Engagement bei der Hertha wie geplant beendet.