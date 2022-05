Magath über Hertha: "Fast nirgendwo Unterstützung gespürt"

Interimstrainer Felix Magath hat nach der gegl├╝ckten Rettungs-Mission bei Hertha BSC fehlende Unterst├╝tzung im Club bem├Ąngelt. "Ich habe zuf├Ąllig meinen Vorg├Ąnger Tayfun Korkut, als er Berlin verlassen musste, in der Hotel-Tiefgarage getroffen. Da haben wir kurz geredet", sagte der 68-J├Ąhrige dem "Kicker". "Tayfun sagte mir, dass es f├╝r ihn schwer war, weil er ├╝berhaupt keine Hilfe hatte. Und ich kann nur sagen: Ich hatte in den neun Wochen auch das Gef├╝hl, keine Hilfe zu haben."

Hertha hatte am Montagabend durch ein 2:0 im Relegationsr├╝ckspiel beim Hamburger SV den Abstieg in die 2. Fu├čball-Bundesliga vermieden. Magath war Mitte M├Ąrz auf Korkut gefolgt. Nach der Relegation hatte er bekr├Ąftigt, nicht als Trainer bei den Berlinern zu bleiben.

Die Mannschaft habe er mit seinem Trainerteam so weit gekriegt, "dass sie zusammenh├Ąlt", berichtete Magath. Aber "in der Breite" habe er nie das Gef├╝hl gehabt, dass sich der Club gegen den Abstieg wehre: "Ich habe fast nirgendwo Unterst├╝tzung gesp├╝rt." Beim VfB Stuttgart 2001 sei eine breite Unterst├╝tzung dagewesen. "In Berlin war die Stimmung eher: Paragraph eins - jeder macht seins."