Scholz zu Menschen in Ukraine: "Wir stehen an Eurer Seite"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine erneut die Solidarit├Ąt Deutschlands versichert. "Wir stehen an Eurer Seite", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in einer Videobotschaft, die bei einer Musikshow mit ukrainischen K├╝nstlern am Brandenburger Tor in Berlin eingespielt wurde. "Wir sind im Herzen und in Gedanken bei Euch - heute genauso wie an jedem Tag, seit Russland Euer Land angegriffen hat."