Starke Strömung

Seenotretter retten Frau aus Weser

17.07.2021, 12:03 Uhr | dpa

Eine junge Frau musste in Bremerhaven aus der Weser gerettet werden. Wegen der starken Strömung bestand Lebensgefahr. Aus diesem Grund ist das Schwimmen in der Weser verboten.

Seenotretter haben vor Bremerhaven eine junge Frau aus der Weser gerettet. Sie trieb am frühen Samstagmorgen in dem Fluss und konnte das Ufer aus eigener Kraft nicht mehr erreichen, wie die DLRG mitteilte.



Die Wasserschutzpolizei meldete den Vorfall gegen 5.25 Uhr. Die erschöpfte Frau kämpfte in der Mitte der Weser gegen die Strömung. An Land wartete ein Rettungswagen auf die Schwimmerin.



Nach Einschätzung der Seenotretter hätte sie allein keine Chance gehabt, an Land zu schwimmen. Wegen des starken Stroms ist der Fluss in diesem Bereich lebensgefährlich. Aus Sicherheitsgründen ist das Baden in der Weser deshalb nicht erlaubt.