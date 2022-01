Bremen

Bremen testet neue Katastophenwarnung an Haltestellen

20.01.2022, 01:32 Uhr | dpa

Für einen möglichen Katastrophenfall testet das Bundesland Bremen Warnhinweise an einer Stelle, wo viele Menschen sie sehen: auf den digitalen Werbeflächen an Straßenbahnhaltestellen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will das System am heutigen Donnerstag (14.00 Uhr) vorstellen. Technisch wird das bundesweite Modulare Warnsystem (MoWas) mit den digitalen Werbeflächen in den Fahrgastunterständen verknüpft. Das ist einer der Wege, um in Zukunft die Bevölkerung bei Katastrophen zu benachrichtigen. Betrieben wird MoWaS vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.