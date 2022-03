Bremen

Wasserschutzpolizei in Bremen erhält drei neue Boote

31.03.2022, 15:39 Uhr | dpa

Die Wasserschutzpolizei in Bremen erhält drei neue Boote. Damit sollen die Beamten den Schiffsverkehr überwachen und für Sicherheit in den Häfen sorgen, wie die Polizei nach der Vorstellung der Festrumpfschlauchboote am Donnerstag mitteilte. Die rund acht Meter langen Wasserfahrzeuge werden zudem für Ermittlungen nach Schiffsunfällen und bei der Verfolgung von Straftaten eingesetzt. "Die Vorgänger sollen wegen Materialermüdung bald ausgemustert werden", hieß es.

"Sie sind ein elementarer Baustein für die künftigen Aufgaben der maritimen Sicherheit", sagte Bremens Polizeipräsident Dirk Fasse, der an der Veranstaltung teilnahm. "Wir sind froh, dass unserer Wasserschutzpolizei jetzt diese wichtigen und modernen Einsatzmittel zur Verfügung stehen." Ebenfalls vor Ort waren der Leiter der Wasserschutzpolizei Bremen Uwe Old und der Präsident der Bremischen Bürgerschaft Frank Imhoff (CDU).

Die Boote haben der Polizei zufolge insgesamt rund 645.000 Euro gekostet. Sie können auf Flüssen und Seen sowie im Meer eingesetzt werden. Fahrten bei einer Wellenhöhe von bis zu vier Metern seien möglich, hieß es. Die drei Boote wurden auf die Namen "Bremen 10 Ava", "Bremen 20 Shaza" und "Bremen 30 Enya" getauft. Zwei Boote sollen ihren festen Standort in Bremerhaven haben, eins in Bremen.