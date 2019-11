LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Lucien Favre äußert sich zum Einsatz von Mateu Morey

20.11.2019, 14:25 Uhr | t-online.de , vss

Mateu Morey auf dem Platz für Dortmund II: Lucien Favre hat sich in der Pressekonferenz zu Morey geäußert. (Quelle: imago images)

"Er ist ein Spieler mit Potenzial und Perspektive", sagt BVB-Coach Lucien Favre über Mateu Morey. Doch man dürfe nicht vergessen, dass nach Dortmund gekommen ist, nachdem er sechs Monate lang verletzt war. Er hatte wenig Spielpraxis und mit der U23 hat er 90 Minuten gespielt. "Wir vergessen ihn natürlich nicht", ergänzt Favre in der Pressekonferenz.

Entgegen der Ankündigung wird der Sportdirektor Michael Zorc nicht an der BVB-Pressekonferenz zum Spiel gegen den SC Paderborn am Freitag teilnehmen. Trainer Lucien Favre wird sich alleine den Fragen stellen müssen. Ab etwa 13.45 Uhr können Sie die PK hier live verfolgen.

🚨 Ab ca. 13.45 Uhr live: Die Pressekonferenz mit Trainer Lucien Favre vor dem Spiel gegen den SC Paderborn. 🛎 Erinnerung einschalten! Gepostet von Borussia Dortmund am Mittwoch, 20. November 2019

2017 wechselte Hakan Calhanoglu nach seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen und dem HSV zum AC Mailand. Doch er hat noch ganz andere Ziele. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist für ihn nicht ausgeschlossen und er könnte sich sehr gut vorstellen bei Borussia Dortmund oder beim FC Bayern München zu landen. Schon 2014 hatte der FC Bayern Interessa an Calhanoglu, doch das war ihm noch zu früh. Für die Zukunft könnte er sich auch einen Wechsel in die Türkei vorstellen. Dazu sei er jetzt aber noch "zu jung. Ich habe bestimmt noch zehn Profijahre vor mir und möchte mich noch bei Klubs aus den ganz großen Ligen Europas beweisen. Meine Karriere bei Galatasaray ausklingen zu lassen, das ist ein sehr reizvoller Gedanke."

Wie Borussia Dortmund auf Twitter mitteilt, können BVB-Mitglieder ab gleich (8.30 Uhr) über die Hotline Tickets für das Heimspiel gegen RB Leipzig am 17. Dezember erwerben.



🎫 BVB-Mitglieder können heute ab 8.30 Uhr über unsere Hotline Tickets für das @Bundesliga_DE

-Heimspiel gegen

RB Leipzig

ergattern. #BVBRBL



Der freie Ticketverkauf beginnt am Donnerstag



☎️ 01805/309000 pic.twitter.com/GFP00Ir9wH — Borussia Dortmund (@BVB) November 20, 2019

Ab morgen startet der freie Ticketverkauf.

