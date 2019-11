LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB veröffentlicht mögliche Startelf gegen SC Paderborn

21.11.2019, 14:49 Uhr | t-online.de , vss

Auf Twitter hat Borussia Dortmund eine mögliche Startelf für den Spieltagsauftakt am Freitag veröffentlicht. Dort hat der BVB sich für eine stark defensive Ausrichtung, und zwar 4-5-1, entschieden. Roman Bürki selbstverständlich im Tor, in der Defensive sind in erster Linie Hummels und Akanji sowie Guerreiro und Hakimi. Das Mittelfeld besetzen Weigl, Witsel, Hazard, Jadon Sancho und Reus. Alcácer als Stürmer. Und so sieht das genau aus:

Empörung bei den Anhängern, Frust bei den Profis, Redebedarf bei den Vereinsbossen – der Untergang in München wirkt beim BVB trotz zweiwöchiger Länderspielpause noch immer nach.

Das Team des Schweizer Fußball-Lehrers Lucien Favre steht mächtig in der Bringschuld. Ohne einen standesgemäßen Sieg über das Schlusslicht aus Ostwestfalen droht dem auf Rang sechs abgerutschten Revierclub zwei Tage später eine turbulente Jahreshauptversammlung. Noch sehen alle Beteiligten jedoch keinen Grund, die ambitionierten Saisonziele zu korrigieren. "Mir ist nicht bekannt, dass sich bei uns jemand davon verabschiedet hat, den Versuch zu unternehmen, die Schale wieder nach Dortmund zu holen. Ich tue es jedenfalls nicht", sagte Vereinspräsident Reinhard Rauball dem Fachmagazin "Kicker". Mehr dazu hier.

Lucien Favre wirkt verzweifelt: Auf den Schultern des BVB-Coaches lastet viel Druck, Verzweiflung macht sich breit. (Quelle: Ulmer Pressebildagentur/imago images)



Zum zweiten Mal nach 2017 haben die Harlem Globetrotters ein Training der TVE-Kids besucht. 90 Minuten lang wurden gemeinsame Übungen gemacht, Tricks gezeigt und zahlreiche Fragen beantwortet. Vor Ort waren Swish Sutton und Cheese Chisham. Swish ist eine der wenigen weiblichen Globetrotter.

🏀 Harlem Globetrotters zu Gast beim TVE 🏀 Sie waren wieder da! Die Harlem Globetrotters haben zum zweiten Mal nach 2017... Gepostet von TVE Dortmund Barop am Donnerstag, 21. November 2019

Erst ein zersägter Torpfosten, nun zerstückelter Kunstrasen. Die Dortmunder Fußballvereine Phönix und Selimiye Spor in Eving sind von Vandalismus betroffen. Unbekannte haben es auf die Fußballvereine abgesehen und zerstören im Grävingholz den Platz.

Fußballspielen ist zwar noch möglich, denn der Kunstrasen wurde nur im Bereich der Torräume entfernt, doch nur fürs Training oder für Spiele der Junioren. Das Spiel von Phönix gegen den BV Lünen am Samstag könnte abgesagt werden und auch das Spiel von Silmiye gegen Alemmania Scharnhorst steht auf der Kippe. "Wann eine Reparatur erfolgen kann, ist nicht absehbar", heißt es in einer amtlichen Mitteilung des FLVW. Wer hier seiner Wut freie Lauf gelassen hat, muss noch geklärt. werden. Mehr dazu hier.

Borussia Dortmund hat offenbar den Vertrag mit Ausrüster Puma verlängert und damit ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Wie das Fachmagazin "Kicker" und die "Bild" am späten Mittwochabend übereinstimmend berichteten, einigten sich Klub und Sportartikel-Hersteller vorzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit bis 2028. Der Deal soll dem BVB insgesamt rund 250 Millionen Euro einbringen, etwa 30 Millionen pro Jahr. Für den Klub ist es ein wichtiger Meilenstein zu einem der führenden in der Bundesliga.

Zweikampf zwischen Mahmoud Dahoud und Mats Hummels: Der BVB wird weiterhin von Puma ausgestattet. (Quelle: Kirchner-Media/imago images)



