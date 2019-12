LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

BVB vor "Alles oder Nichts"-Spiel gegen Slavia Prag

10.12.2019, 07:17 Uhr | t-online.de , vss

BVB-Spieler beim Abschlusstraining: Für Borussia Dortmund geht es gegen Slavia Prag um den Einzug in die nächste Runde der Champions League. (Quelle: Revierfoto/imago images)

Für den BVB schlägt heute Abend die Stunde der Wahrheit in der Champions League. Nur wenn die Dortmunder im Duell mit Slavia Prag mehr Punkte holen als Tabellennachbar Inter Mailand im Parallelspiel gegen Tabellenführer FC Barcelona, ist der Einzug in das Achtelfinale perfekt. Da schmerzt es umso mehr, dass mit Axel Witsel einer der Leistungsträger ausfällt. Jetzt kam raus: Wegen der bei seinem Sturz zugezogenen Gesichtsverletzungen soll Witsel sogar auf der Intensivstation gelegen haben. Alle Details dazu gibt es hier...

