Nachteil für BVB – Lionel Messi fehlt im Barcelona-Kader

09.12.2019, 17:15 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Die Ausgangslage für das Spiel am Dienstag ist klar: Borussia Dortmund muss das Spiel gegen Slavia Prag gewinnen, Inter Mailand darf nicht gegen den FC Barcelona siegen. Verliert Inter Mailand, dann reicht dem BVB nur ein Punkt. Doch wie es aussieht, durchkreuzt der Barcelona-Kader die Pläne der Dortmunder. Trainer Ernesto Valverde hat sich nämlich dazu entschlossen, auf Lionel Messi zu verzichten, was auch daran liegen könnte, dass die Spanier den Gruppensieg schon sicher haben.

Am Samstagabend gegen 19 Uhr soll ein junger Mann aus einem Regional-Express zwischen den Bahnhöfen Dortmund/Signal Iduna Park und Dortmund-Aplerbeck-Süd gestürzt sein. Mehrere Fans von Borussia Dortmund sollen zuvor in Streit geraten sein, so der aktuelle Ermittlungsstand der Dortmunder Polizei. Und es passierte nur kurze Zeit nach dem Dortmunder Bundesliga-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf.

Bei Torhüter Roman Bürki ist die "Hoffnung groß", dass die Borussia fürs Achtelfinale zugelassen wird. "Leider", seufzt er, "ist das nicht nur von uns abhängig." Nur, wenn Dortmund am Dienstag besser punktet als Inter Mailand im Parallelspiel gegen Barcelona, liegt der Bundesliga-Vizemeister bei der Auslosung für die K.-o.-Runde im Februar/März weiter mit im Topf. "Es ist noch alles möglich", sagt Favre, theoretisch könne sich der BVB "auch mit einem Unentschieden qualifizieren".

Bis zum neuen Jahr muss Borussia Dortmund auf den Mittelfeldspieler Axel Witsel verzichten. Der Belgier hat sich in seinen eigenen vier Wänden verletzt und muss nun operiert werden. Er sei offenbar zuhause gestürzt und habe sich dabei Gesichtsverletzungen zugezogen. Was das für den BVB bedeutet, lesen Sie hier.

Axel Witsel vom BVB beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf: Nun fällt der wichtige Mittelfeldspieler bis Weihnachten aus.



BVB-Coach hat wieder einen Grund zu lachen. Mit dem 5:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf, dem einst als so schweren Gegner angepriesenen Klub, hat Borussia Dortmund endlich wieder Fuß fassen können. Wie es in der Champions League gegen Slavia Prag weitergehen soll, das wird in der heutigen Pressekonferenz ab 13.13 Uhr geklärt.

🚨 Ab ca. 13:13 Uhr live: Die Pressekonferenz vor dem UCL-Spiel gegen Prag. 🛎 Erinnerung einschalten! Gepostet von Borussia Dortmund am Montag, 9. Dezember 2019

Am Wochenende konnte die erste Damenmannschaft vom ASC 09 Dortmund mit einem Tor Vorsprung gegen LiT Tribe Germania siegen. Am Ende stand es 34:33 für die Gäste.

Mit dem Jubelfoto unserer 1. Damenmannschaft nach dem 34:33 bei LIT Tribe Germania verabschieden wir uns vom 2. Adventswochenende. Gepostet von ASC 09 Dortmund Handball am Sonntag, 8. Dezember 2019

Zuletzt sorgte Jadon Sancho bei der Borussia Dortmund für Aufregung, weil er verspätet zurück zum Training und zu einer Teamsitzung kam. Beim 5:0-Sieg gegen die Fortuna Düsseldorf schoss er dann zwei Tore.

Bleibt er in Dortmund oder geht er bald? Michael Zorc hat sich zur Zukunft von BVB-Profi Jadon Sancho geäußert.



Im "Kicker" hat sich nun BVB-Sportdirektor Michael Zorc zu Wort gemeldet. Der 19-jährige Sancho sei "noch im Prozess des Erwachsenwerdens und des perfekten Profiverhaltens", beschwichtigt er. Ein Transfer im Winter sei nicht geplant. Mehr dazu lesen Sie beim Sport.

