Wieso BVB-Star Mario Götze in einem Schmink-Video zu sehen ist

19.12.2019, 08:23 Uhr | t-online.de , vss

Was man sich nicht von Profi-Fußballer Mario Götze gedacht hätte, ist, dass seine Frau ihn mal für ein Youtube-Video vor die Kamera zieht. Erst recht nicht für ein Schmink-Video. Mario Götze hat sich offenbar auch gar nicht so schlecht geschlagen. "Ich hab schon Schlechteres gesehen", sagt seine Frau Ann-Kathrin Götze.

