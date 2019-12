LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Hertha BSC angeblich an BVB-Star Mario Götze interessiert

18.12.2019, 14:29 Uhr | t-online.de , vss

Am Wochenende haben rund 70.000 Menschen mit dem BVB Weihnachtslieder gesungen, um das Fest der Liebe vorab zu zelebrieren. Mit dabei waren bekannte Musiker und Profi-Fußballer. Bei BVB-TV gibt's nun die schönsten Momente zu sehen:

⏮👀 Knapp 70.000 Borussen stimmen sich im @SIGNALIDUNAPARK gemeinsam auf das Fest der Liebe ein. 🎄 pic.twitter.com/PNqvMKOXCx — Borussia Dortmund (@BVB) December 18, 2019

Das Unentschieden im Heimspiel gegen RB Leipzig fühlt sich für Borussia Dortmund wohl an wie eine Niederlage. Die ersten 45 Minuten des Spiels waren wohl gemeinsam mit dem Spiel gegen den FC Barcelona die besten des Klubs in dieser Saison, doch die 45, die folgten, waren eine Katastrophe. Michael Zorc findet dafür klare Worte: "Wir haben nicht gewonnen, das tut weh." Er ergänzt: "Wir haben zwei Punkte zu wenig geholt heute."

Für Mario Götze läuft es zurzeit beim BVB alles andere als rund. Auch gestern saß der WM-Held von 2014 wieder nur auf der Bank. Grund genug für einen Wechsel? Zumindest scheinen andere Klubs interessiert zu sein – auch aus der Bundesliga. Wie die "Sport Bild" jetzt berichtet, hat offenbar auch Hertha BSC Berlin Interesse an Götze. Dessen Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer 2020 aus. Er wäre dann ablösefrei zu haben – und das gesparte Geld könnte die Hertha in das üppige Gehalt des Offensivallrounders investieren. Alle Infos dazu gibt es hier...

Kleiner Fun Fact am Rand: Das 2:0 von Julian Brandt gestern Abend gegen Leipzig war für den BVB ein ganz besonderer Treffer. Es war das 1909. Dortmunder Heimtor seit Gründung der Bundesliga. Eine tolle Erinnerung an die Gründung von Borussia Dortmund am 19. Dezember 1909.

Jadon Sancho präsentiert sich derzeit in extrem starker Form – das zeigte er auch gestern gegen RB Leipzig. Umso größer war der Schreck bei den Dortmunder Anhängern, als Sancho in der 71. Minute vom Platz humpelte und ausgewechselt werden musste. Offenbar war die Sache aber halb so wild: "Es waren Krämpfe. Wir müssen schauen, ob es bis Freitag reicht", sagte BVB-Trainer Lucien Favre nach dem Schlusspfiff in Dortmund. Gegen die TSG Hoffenheim ist also hoffentlich wieder mit dem Shooting-Star zu rechnen.

Was war das für ein Spiel gestern? Der BVB sah zur Halbzeit gegen RB Leipzig schon wie der sichere Sieger aus – doch dann schlug Rasenballsport zurück und erkämpfte sich ein 3:3-Unentschieden. Wie es zu diesem Ergebnis kam, können Sie hier nochmal anschauen.



