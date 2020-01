Sport-Tag im Live-Blog

Matthäus traut Erling Haaland "Weltkarriere" zu

21.01.2020, 07:37 Uhr | t-online.de, vss

Lothar Matthäus traut Borussia Dortmunds Neuzugang Erling Haaland nach dessen Traumdebüt in der Fußball-Bundesliga Großes zu. "Natürlich darf man das jetzt nicht gleich übertreiben, aber wenn der neue Star der Bundesliga von schweren Verletzungen verschont bleibt, dann steht ihm eine Weltkarriere bevor", sagte Matthäus über den norwegischen Mittelstürmer in seiner wöchentlichen Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

