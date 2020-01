LIVESport-Tag im Live-Blog

Emre Cans Wechsel zum BVB wird immer konkreter

27.01.2020, 10:57 Uhr | t-online.de, vss

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Borussia Dortmund hat bei seinen Heimspielen im Durchschnitt mehr als drei Tore erzielt. Außerdem ist der BVB das einzige Team, das seit Rückrundenstart im eigenen Stadion noch ungeschlagen ist. Am kommenden Samstag kann der Klub seine Siegesreihe eventuell schon fortsetzen. Dann gastiert Union Berlin im Signal Iduna Park.

Am kommenden Freitag schließt das Transferfenster in der Bundesliga. Bis dahin müsste der Transfer von Emre Can sowie Manuel Akanji vonstatten gehen. Akanji steht immer wieder in der Kritik. Offenbar gab es auch Gerüchte darüber, dass Olympique Lyon ihn verpflichten möchte. Sportdirektor Michael Zorc dementierte allerdings Gerüchte, dass Akanji gehen sollte. "Ich wüsste nicht, was uns veranlassen sollte, Manuel Akanji abzugeben", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der "WAZ". Auch "Kicker" berichtete, dass ein Transfer unwahrscheinlich sei – trotz der Bemühungen um Emre Can.

Perfekt ist der Transfer zwar noch nicht, doch schon diese Woche könnte er es sein. Nach Spekulationen um einen unmittelbar bevorstehenden Wechsel Cans von Juventus Turin zur Borussia Dortmund, stand der deutsche Nationalspieler nicht auf dem Spielfeld für Juve. Offiziell hieß es, dass der Spieler wegen Grippe ausgefallen sei, dahinter soll aber der Transfer stecken. Das berichtet die Zeitung "Gazzetta dello Sport". Die kommenden Tage soll der Wechsel fix sein. Der BVB ist bereit weit mehr als geplant zu zahlen und Juve entgegenzukommen. Die Italiener fordern wohl 30 Millionen Euro.

