LIVESport-Tag im Live-Blog

BVB schnappte FC Bayern Spieler weg

27.02.2020, 10:59 Uhr | t-online.de

Egal, ob BVB oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Dortmund.

Der Transfer von Emre Can nach Dortmund gilt als einer der Gründe für den Aufschwung beim BVB. Dass Can verdammt gut kicken kann, ist aber auch anderen nicht verborgen geblieben. Wie der "Kicker" berichtet, soll er auch auf der Liste der Spieler gestanden haben, die FC-Bayern-Trainer Hansi Flick in der Winterpause gerne verpflichtet hätte. In Dortmund reibt man sich sicher noch immer die Hände, dass man den Bayern zuvor gekommen ist.

Lukasz Piszczek ist eins der Gesichter des BVB-Erfolges in den letzten zahn Jahren. Doch im Sommer läuft sein Vertrag in Dortmund aus. Und bis jetzt ist offenbar noch nicht klar, wie es danach weitergehen soll. Im Hintergrund gibt es zwar offenbar Gespräche – doch möglicherweise trennen sich die Wege trotzdem am Ende der Saison, berichten die Kollegen von "Sport 1".

Mit 17 Jahren, zwei Monaten und 21 Tagen ist Giovanni Reyna von Borussia Dortmund der jüngste Torschütze im DFB-Pokal. Giovanni Reyna überzeugte zuletzt mehrfach als Joker des BVB. Er legte etwa das 2:1-Siegtor im Achtelfinal-Hinspiel der Champions gegen Paris-Saint Germain auf.

Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler soll nun für die Freundschaftsspiele gegen die Niederlande am 26. März und vier Tage später gegen Wales zum US-Kader gehören.

Doch nicht nur die USA, sondern auch der englische Verband soll Interesse an dem Dortmunder haben.

