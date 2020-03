LIVESport-Tag im Live-Blog

PSG-Spieler verhöhnen BVB-Youngster Erling Haaland

12.03.2020, 15:33 Uhr | t-online.de, vss

Die 1. Damen des ASC 09 Dortmund spielt morgen um 20 Uhr vor heimischen Publikum gegen Bad Salzuflen. Das Auswärtsspiel in Verl hingegen, am Sonntag, wird als Geisterspiel unter Ausschluss vom Publikum ausgetragen. Das Pokalspiel der Herren, heute in Brünninghausen, findet ebenfalls ohne Zuschauer statt. Das hat der Kreis Dortmund entschieden.

Während wir morgen Abend (20Uhr) die Gäste aus Bad Salzuflen vor heimischen Publikum empfangen, findet das Auswärtsspiel... Gepostet von 1. Damen ASC 09 Dortmund am Donnerstag, 12. März 2020

Für die Gastronomen in Dortmund ist heute alles anderes als Stillstand angesagt. Denn jetzt, wo das Revierderby als Geisterspiel ausgetragen wird, suchen knapp 80.000 Fans eine andere Location, um das Spiel zu verfolgen. Vielen kommt da der Weg in die nächste Sportsbar oder Kneipe in den Sinn. Doch was kommt da eigentlich auf die Wirte zu? t-online.de-Auto Johannes Hülstrung hat die Situation mal unter die Lupe genommen.

Beim Geisterspiel in Paris, wo der BVB am Mittwoch nach einer 0:2-Niederlage im Achtelfinale aus der Champions League ausschied, harrten Tausende PSG-Anhänger vor dem Prinzenpark aus, zündeten Pyros, Böller und Raketen. Da solche Szenen auch für das Revierderby denkbar sind, forderte der BVB seine Fans auf, am Samstag nicht in die Nähe des Stadions zu kommen.

Paris St. Germain hat das gestrige Champions-League-Spiel gegen den BVB gewonnen. Und gleich zum Schlag gegen Erling Haaland ausgeholt. Die komplette Mannschaft von PSG saß in Buddha-Pose auf dem Rasen. Hintergrund: Erling Haaland hatte eben in dieser Pose im Hinspiel sein 1:0 gefeiert.

Der ASC 09 Dortmund hat den Platz an der Tabellenspitze verloren. Am Sonntag traf die Mannschaft auf das Team von Westfalia Huckarde: ein Spitzenspiel der Kreisliga A1. Dortmund ging in der 56. Minute mit einem 1:0 in Führung, wurde jedoch von Huckarde eingeholt. Mit einem 2:4 musste sich der ASC schließlich geschlagen geben.

Der Pay-TV-Sender Sky hat auf die Coronavirus-Krise reagiert: Bundesliga-Konferenzen der 1. und 2. Liga werden an den kommenden Spieltag kostenfrei im TV gezeigt. Zuschauer können diese auf dem Sender Sky Sport News HD frei empfangen.

Emre Can sah in der 89. Minute des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris Saint-Germain für ein Foul an PSG-Star Neymar die rote Karte. BVB-Trainer Lucien Favre hatte dazu eine klare Meinung: "Die Rote Karte für Can war viel zu hart. Er begeht da nur ein Foulspiel. Neymar übertreibt. Das ist lächerlich", sagte er nach dem Spiel gegenüber "Sky".

Das war es für den BVB in der Champions League. Borussia Dortmund ist im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden. Die Dortmunder verloren das gestrige Geisterspiel beim französischen Fußball-Meister mit 0:2. Auf Twitter zeigt sich der Verein enttäuscht. "Kein gutes Spiel, keine Zuschauer. Kein schöner Abend." heißt es hier.

Guten Morgen. Auch heute gibt es wieder sportliche Nachrichten zum BVB und restlichen Lokalsport aus Dortmund für Sie. Schauen Sie immer mal wieder vorbei, um auf dem Laufenden zu bleiben. Viel Spaß!