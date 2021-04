Dresden

Sächsische AfD-Fraktion verliert zwei Abgeordnete

17.04.2021, 15:19 Uhr | dpa

Die AfD-Fraktion im sächsischen Landtag verliert zwei Abgeordnete. Demnach wollen Wolfram Keil und Christopher Hahn vom Zwickauer Kreisverband aus Fraktion und Partei austreten, wie Keil am Samstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatte die "Freie Presse" berichtet. Als Grund führte Keil die zunehmend radikale Ausrichtung der Partei an. Er wolle den "Niedergang" der Partei nicht länger hinnehmen, der sich auf dem Dresdner Bundesparteitag in der vergangenen Woche erneut gezeigt habe, sagte Keil der "Freien Presse". Dort hatten die radikalen Kräfte der Partei um den Thüringer Landeschef Björn Höcke den Ton angegeben.