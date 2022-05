FDP: Regierung soll 9-Euro-Ticket im Bundesrat zustimmen

Die FDP hat die sĂ€chsische Landesregierung aufgefordert, dem 9-Euro-Ticket am Freitag im Bundesrat zuzustimmen. Seit Monaten stiegen in Deutschland die Kosten fĂŒr Energie und MobilitĂ€t, sagte der Dresdner Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst. Millionen BĂŒrgerinnen und BĂŒrger warteten daher auf dringend nötige finanzielle Entlastungen. "Dass nun ausgerechnet die SĂ€chsische Staatsregierung an der EinfĂŒhrung des 9-Euro-Tickets zweifelt, ist angesichts dieser Entwicklung absolut unverstĂ€ndlich." Herbst ist parlamentarischer GeschĂ€ftsfĂŒhrer der FDP-Fraktion im Bundestag.