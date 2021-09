Raubüberfall im ÖPNV

22-Jähriger schlägt Busfahrer krankenhausreif

27.09.2021, 19:12 Uhr | dpa, t-online

Ein Bus der Rheinbahn (Symbolbild): In Düsseldorf ist ein Busfahrer verletzt worden. (Quelle: Michael Gstettenbauer/imago images)

In Düsseldorf wollte ein polizeibekannter Mann einen Busfahrer überfallen. Er verletzte den Mitarbeiter der Rheinbahn und versuchte die Kasse zu stehlen. Das gelang ihm allerdings nicht.

Vor den Augen der Fahrgäste hat ein bereits als Gewalttäter bekannter 22-Jähriger in Düsseldorf-Eller einen Linienbus der Rheinbahn gekapert, den Fahrer verletzt und versucht, die Kasse zu rauben. Der Mann habe nach dem Anfahren des Busses der Linie 724 an der Haltestelle Jägerstraße gegen die Hintertür getrommelt, woraufhin der Fahrer gestoppt und den vermeintlich verspäteten Fahrgast noch hineingelassen habe, berichtete die Polizei am Montag.

Doch der zeigt sich nicht dankbar, sondern habe sofort den 48-jährigen Fahrer angegriffen, auf ihn eingeschlagen und versucht, seine Kasse aus der Verankerung zu reißen. Als das misslang, sei er geflüchtet. Weil mehrere Zeugen bereits den Notruf gewählt hatten, kam er nicht weit. Die Polizei konnte den Mann in der Nähe festnehmen. Der Busfahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.