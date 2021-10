Düsseldorf

2020 starben in NRW 3,8 Prozent mehr Menschen als 2019

29.10.2021, 07:58 Uhr | dpa

Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen 3,8 Prozent mehr Menschen gestorben als im Jahr zuvor. 2020 waren es 214.313, 2019 hingegen 206.479. 7295 Menschen seien 2020 an Covid-19 gestorben, teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mit. Allein im November und Dezember 2020 gab es demnach 5179 Corona-Tote.

Der Anteil der an Covid Gestorbenen an allen Todesfällen lag bei 3,4 Prozent - im November bei 8,9 Prozent und im Dezember bei 16,1 Prozent. Das durchschnittliche Sterbealter der an Covid Verstorbenen lag bei 81,8 Jahren und damit knapp drei Jahre höher als das aller Gestorbener. Weitere 1741 Menschen starben den Angaben zufolge mit Covid als Begleiterkrankung - die Todesursache war aber eine andere.