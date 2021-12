Düsseldorf

Keine früheren Weihnachtsferien in vierter Corona-Welle

14.12.2021, 17:27 Uhr | dpa

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will in der vierten Corona-Welle die Weihnachtsferien weiterhin nicht früher beginnen lassen. "Nach wie vor wird die Landesregierung alles dafür tun, die Schulen offen zu halten und den Präsenzunterricht zu sichern", sagte Gebauer am Dienstag in Düsseldorf. Auch eine Aussetzung der Präsenzpflicht an den letzten Schultagen vor Weihnachten sei nicht geplant. Für die Schüler ist somit der 23. Dezember der letzte Schultag, am 10. Januar geht der Unterricht dann planmäßig weiter.

Die Corona-Lage an den Schulen blieb zuletzt weitgehend unverändert. Am Stichtag 8. Dezember 2021 hätten die Schulen in Nordrhein-Westfalen 17 509 bestätigte Corona-Fälle unter den Schülerinnen und Schülern gemeldet, das entsprach einem Anteil von 0,87 Prozent und war damit etwas höher als in der Woche zuvor. 28 265 Schüler waren in Quarantäne - das waren 1,4 Prozent aller Schüler und Schülerinnen nach 1,7 Prozent in der Vorwoche, hieß es aus dem Ministerium. Bei den Lehrern gab es 1039 bestätigte Corona-Fälle - etwas weniger als eine Woche zuvor.