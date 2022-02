Düsseldorf

Proteste für und gegen die Corona-Maßnahmen in Düsseldorf

05.02.2022, 02:32 Uhr | dpa

"Nach der wievielten Spritze fangen Sie an, Fragen zu stellen?" steht auf einem Plakat. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Heute wollen in Düsseldorf sowohl Gegner als auch Befürworter der Corona-Maßnahmen auf die Straße gehen. Bei der Demonstration gegen die Corona-Politik am Nachmittag (15.00 Uhr) werden laut Polizei etwa 4000 Teilnehmer in der Düsseldorfer Innenstadt erwartet.

Zudem riefen mehrere Parteien zum Gegenprotest auf. "Wir sind entsetzt darüber, wie viel Hass und Hetze von den samstäglichen "Querdenker-Demonstrationen" ausgehen", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von CDU, Grünen, SPD, FDP und Linke. Die Bürger sollen sich am Rande der Strecke der "Querdenker"-Demonstration positionieren. Die Parteien verweisen zudem auf eine Gegendemo des Bündnisses "Düsseldorf stellt sich quer" - dieser Protest richte sich am Samstag zeitgleich ebenfalls gegen Verschwörungsmythen. Zu den Gegenprotesten werden laut Polizei mehrere hundert Teilnehmer erwartet.