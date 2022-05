G7-Minister beraten über Cybersicherheit und Datenfluss

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs beraten die Digitalminister der G7-Staaten in D├╝sseldorf dar├╝ber, wie sie bei der Cybersicherheit st├Ąrker an einem Strang ziehen k├Ânnen. Ein zweit├Ągiges Ministertreffen beginnt am Dienstag (11.00 Uhr). Es werden M├Âglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit und f├╝r gemeinsame Standards beraten. Bundesdigitalminister Volker Wissing sagte im vor der Veranstaltung, man wolle sich dar├╝ber austauschen, wie die Chancen der Digitalisierung noch besser genutzt und internationale Rahmenbedingungen weiter optimiert werden k├Ânnten.