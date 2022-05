Spitzenkandidaten der Parteien bei Benefizispiel für Ukraine

Gro├če Koalition im Fu├čballstadion: Die Spitzenkandidaten zur Landtagswahl von CDU, SPD, FDP und Gr├╝nen werden am Mittwochabend zum Freundschaftsspiel zwischen Borussia M├Ânchengladbach und der ukrainischen Nationalmannschaft erwartet. Mona Neubaur (Gr├╝ne) und Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) k├╝ndigten ihren Besuch im Stadion am Dienstag jeweils vor Journalisten in D├╝sseldorf an. Auch Thomas Kutschaty (SPD) und Joachim Stamp (FDP) wollen nach dpa-Informationen zu dem Spiel kommen.