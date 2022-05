K├╝hnert: "Nat├╝rlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen f├╝hren"

SPD-Generalsekret├Ąr Kevin K├╝hnert hat nach gar daf├╝r geworben, die Chancen zur Bildung einer rot-gr├╝nen Landesregierung auszuloten. "Nat├╝rlich darf auch der Zweitplatzierte Verhandlungen ├╝ber eine Regierung f├╝hren", sagte er am Abend in der ARD. Die bisherige schwarz-gelbe Landesregierung sei klar abgew├Ąhlt worden.

Zu einer m├Âglichen rot-gr├╝nen Koalition sagte K├╝hnert: "Es ist kein Geheimnis, dass das eine Koalition ist, die uns in der SPD auch sehr gut gef├Ąllt. Und wenn es die M├Âglichkeit daf├╝r gibt, dann wird wie immer in der Demokratie entscheiden, wer eine Mehrheit im Landtag hinter sich versammeln kann und daf├╝r sollte dann auch verhandelt werden."

SPD-Co-Chef Lars Klingbeil betonte den Anspruch der Sozialdemokraten auf eine Regierungsbildung. "Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen will eine rot-gr├╝ne Landesregierung", sagt er in der SPD-Zentrale. Die CDU sei st├Ąrkste Kraft geworden. "Aber nochmal: Wie eine k├╝nftige Regierung in Nordrhein-Westfalen aussieht, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", betont Klingbeil. Die CDU habe am Schluss auf Kosten der FDP W├Ąhler mobilisiert.

Gr├╝ne halten sich Koalitionsoption offen

Die Bundes-Gr├╝nen k├Ânnen sich nach Angaben ihrer Politischen Gesch├Ąftsf├╝hrerin Emily B├╝ning eine Koalition in Nordrhein-Westfalen sowohl mit der CDU als auch mit SPD und FDP vorstellen. B├╝ning sagte im ZDF: "Wir werden jetzt Gespr├Ąche f├╝hren in den n├Ąchsten Tagen und ausloten, (...) in welcher Koalition wir die meisten gr├╝nen Inhalte umsetzen k├Ânnen." Das habe Priorit├Ąt.