Experte: Schwarz-Grün keine Belastung für Bundes-Ampel

Eine mögliche schwarz-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wird die Ampelkoalition im Bund nach Einschätzung des Politologen Karl-Rudolf Korte nicht belasten. "Ich sehe überhaupt keine Spannung, die daraus erwachsen könnte zwischen einer Ampel und einer anderen Koalitionskonstellation in NRW", sagte Korte am Dienstag im WDR. "Das wird die Regierung nicht aus der Bahn werfen, wenn es hier zu keiner Ampel käme." Die Ampelparteien arbeiteten bisher verlässlich zusammen, was man daran sehe, dass keine Indiskretionen nach draußen dringen würden.