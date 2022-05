Wegen versuchten Mordes gesucht: Am Flughafen festgenommen

Die Bundespolizei hat am D├╝sseldorfer Flughafen einen wegen versuchten Mordes gesuchten Niederl├Ąnder festgenommen. Der 29-J├Ąhrige habe in die T├╝rkei reisen wollen, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Bei seiner Kontrolle am Donnerstag fiel auf, dass er von den spanischen Beh├Ârden seit April 2021 mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann soll 2020 in einer Bar in Spanien einen Menschen mit einem Messer angegriffen und lebensgef├Ąhrlich verletzt haben. Der 29-J├Ąhrige soll nun an Spanien ausgeliefert werden.