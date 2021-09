Erfurt

Erfurter Bischof: Corona-Impfung kommt allen zugute

13.09.2021, 11:24 Uhr | dpa

Der Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr hat dazu aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen. Da das Coronavirus zu aggressiveren Varianten mutiere, sei es nur durch Impfungen zu besiegen, erklärte Neymeyr am Montag zu Beginn der bundesweiten Impfaktionswoche. Alle Medikamente hätten Risiken und könnten Nebenwirkungen auslösen. Aber der Nutzen der Impfung überwiege in den allermeisten Fällen doch bei weitem und komme insbesondere bei Covid-19 nicht nur den Geimpften, sondern allen Menschen zugute.

Thüringen beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche mit zahlreichen Aktionen. So sind nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung etwa in Südthüringen Impfbusse und mobile Impfteams unterwegs. Auch in Volkshochschulen, Gemeinde- und Bürgerhäusern werden Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson angeboten, hieß es.

Bei der deutschlandweiten Aktionswoche, die bis Sonntag läuft, soll verstärkt auf den Nutzen einer Impfung gegen das Coronavirus aufmerksam gemacht werden. In Thüringen haben bislang 59,4 Prozent der Menschen eine erste Impfung erhalten.